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Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 22:28

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, cumartesi günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cumartesi günü İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan, Trabzon ve Rize'de sağanak yağış etkili olacak. Yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan, Trabzon ve Rize illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü öğle saatlerinde (10.08.2024) Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı

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EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, Isparta, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu

HATAY 25°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ISPARTA 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge geneli (Sinop haric) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Trabzon ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 10 Ağustos 2024 | Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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