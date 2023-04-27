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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 00:26

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, son dakika sağanak uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. 10 kente sarı kodlu uyarının yapıldığı açıklamada, sıcaklıkların da azalacağı bildirildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, il il 27 Nisan son hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri haricinde, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir çevrelerinde, yarın bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde, yarın iç kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı

A.KARAHİSAR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DENİZLİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya çevrelerinde, yarın Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SİVAS 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı

KASTAMONU 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Corum ve Amasya cevreleri ile yarın bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Amasya, Corum ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TOKAT 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (27 Nisan Perşembe) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sarı kodlu yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu ile, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Malatya haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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