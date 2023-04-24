Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir' in güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğusu ve Sivas'ın kuzeyinde, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Balıkesir' in güneyi yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz' in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz' in ( Hatay haric ) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu
K.MARAŞ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas' ın güney çevreleri kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YOZGAT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun ile Tokat'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu