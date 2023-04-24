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Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 00:23

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Marmara Bölgesi başta olmak üzere sıcaklıklar ülke genelinde düşerken, yeni haftaya yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzeyinde kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklıkların da batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Nisan hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir' in güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğusu ve Sivas'ın kuzeyinde, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu, Balıkesir' in güneyi yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

EGE
Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz' in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz' in ( Hatay haric ) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın az bulutlu

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K.MARAŞ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas' ın güney çevreleri kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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YOZGAT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun ile Tokat'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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TOKAT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün (24 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak

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