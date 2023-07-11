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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak? Sel bölgesine yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sel Bölgesi
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 00:01

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı. Karadeniz'de sağanak yağış sele neden olurken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Öte yandan hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sel bölgesine yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Temmuz hava durumu raporu.

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Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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ADANA 24°C, 37°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ 10°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KONYA 15°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli,yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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RİZE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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AĞRI 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

VAN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sel Bölgesi

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak Sel bölgesine yağmur yağacak mı Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak? Sel bölgesine yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

#Meteoroloji