SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Bugün (11 Temmuz) hava nasıl olacak? Sel bölgesine yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

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Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 10°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KONYA 15°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli,yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık