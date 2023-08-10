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Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'a saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbula saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 01:00

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile yayınlandı. Eyyam-ı bahur sıcaklarının ülkeyi terk etmesinin ardından hava sıcakları mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbula saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbula saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbula saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 20°C, 37°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbula saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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