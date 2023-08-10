Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (10 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'a saat vererek uyardı... Sağanak yağış geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 20°C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık