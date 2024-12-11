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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 23:17

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sağanak yağış devam ederken çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Çankırı, Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ve yağmur yağacak mı? İşte, il il 12 Aralık 2024 hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege (Manisa hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Isparta, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin (Manisa hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağış uyarısı

DÜZCE 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ARALIK 2024 | Yarın hava nasıl olacak İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) kar yağışlı

KARS -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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