Son dakika: Akış yenilenmiyor! X - Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?

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X platformunda yani eski adıyla Twitter'da bugün saat 12.00 itibarıyla akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunla birlikte kullanıcılar merak içerisinde "Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, X yani Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? İşte Twitter hata tespit raporu ve yaşanan sorunla ilgili ayrıntılar...

TWITTER HATA TESPİT RAPORU

Kaydedilen güncel hata bildirimi raporuna göre dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı X'te saat 12.45'te 930 sorun bildirimiyle en çok hata tespit kaydı yapıldı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, DONDU MU, NE SORUN VAR?

Twitter'da saat 12.00 itibarıyla yaşanan akış yenileme sorunu saat 12.45'te 930 hata bildirimi kaydıyla zirveye ulaştı. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmese de aksaklığın giderilmesi ve küresel çapta yaşanan sorunun sona ermesi halinde güncel durumu sizler paylaşacağız.