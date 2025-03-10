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Son dakika: Akış yenilenmiyor! X - Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?

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#Twitter#X#Çöktü Mü
Son dakika: Akış yenilenmiyor X - Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 13:07

Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? Bugün yani 10 Mart Pazartesi günü gün içerisinde X gündem akışında ve paylaşım yapımlarında sorun yaşayanlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 12.00'den itibaren Twitter akış ve yenilme problemi yaşanıyor. Peki, Twitter çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi? Merak edenler için güncel tabloyu haberimizde derledik. İşte 10 Mart Pazartesi yani bugün Twitter hata tespit raporu...

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X platformunda yani eski adıyla Twitter'da bugün saat 12.00 itibarıyla akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunla birlikte kullanıcılar merak içerisinde "Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, X yani Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? İşte Twitter hata tespit raporu ve yaşanan sorunla ilgili ayrıntılar...

TWITTER HATA TESPİT RAPORU

Kaydedilen güncel hata bildirimi raporuna göre dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı X'te saat 12.45'te 930 sorun bildirimiyle en çok hata tespit kaydı yapıldı.

Son dakika: Akış yenilenmiyor X - Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, DONDU MU, NE SORUN VAR?

Twitter'da saat 12.00 itibarıyla yaşanan akış yenileme sorunu saat 12.45'te 930 hata bildirimi kaydıyla zirveye ulaştı. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmese de aksaklığın giderilmesi ve küresel çapta yaşanan sorunun sona ermesi halinde güncel durumu sizler paylaşacağız.

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