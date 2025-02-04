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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz kıyıları ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

Kar yağışı ile ilgili olarak bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan(AKOM) geldi.

AKOM'dan gelen açıklamada, 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle gece saatlerinden sonra kuzey ilçelerimiz ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların çarşamba öğle saatlerinden itibaren cuma sabah saatlerine kadar il genelinde kuvvetli rüzgâr ile birlikte yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca hafif yağmur şeklinde görülmesi beklenirken sıcaklıkların 5-7°C aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.' ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan çarşamba günü aralıklı başlayan kar yağışının perşembe günü kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kar kalınlığının bölge bölge 5-15 cm arasında olacağı bildirildi.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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ÇANAKKALE 2°C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE -2°C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı

SAKARYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR -5°C, -1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR 3°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA -5°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ADANA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -4°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 4°C

Çok bulutlu, genellikle karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer kar yağışlı

ARTVİN 0°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları karla karışık yağmur iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -13°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu