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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı? Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbula Kar Ne Zaman Yağacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak Ankara ve İstanbula kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 21:16

İstanbul hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin peş peşe kar yağışı uyarısı yapması ile gündeme geldi. Şubat ayı gelmesine rağmen kar yağışı henüz görülmeyen İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre salı günü İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, ise İstanbul'da beklenen kar yağışının hafta ortasında başlayacağı bildirildi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu hafta İstanbul'u etkisi altına almasının bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Şubat hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. 4 Şubat Salı günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 dereceye düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

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Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak Ankara ve İstanbula kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı

4 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmurlu

EDİRNE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

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İSTANBUL 6°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak Ankara ve İstanbula kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı

A.KARAHİSAR 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA 1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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MERSİN 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak Ankara ve İstanbula kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (4 Şubat) hava nasıl olacak Ankara ve İstanbula kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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