SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (28 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den iki ile kar yağışı uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 7°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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ADANA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 1°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

SİVAS -6°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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DÜZCE 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP 5°C, 12°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Çorum çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -7°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

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AMASYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -18°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu