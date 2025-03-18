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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, diğer yerlerde önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.

Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla yağış beklenen yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların önceleri yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KONYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NEVŞEHİR 0°C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz Bölümünde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinin zamanla, yer yer yoğun olmak üzere, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS 1°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı