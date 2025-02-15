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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak İstanbula ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 22:04

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da yoğun kar yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Öte yandan İstanbul için değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Gelecek kar yağışı bir öncekinden daha fazla olacak" dedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Şubat hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yeni hafta için yapılan uyarıya göre, İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre ise; Doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, iç ve batı kesimlerinde normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak İstanbula ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji tarih verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü kuvvetli yağmur geliyor İstanbul'a. Pazartesi günü kar yağışı yok İstanbul'da. Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilir İstanbul'da. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava. Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Bu sefer ki kar yağışı bir tık daha fazla olacak. Gelecek kar yağışı biraz daha fazla olacak. Biraz fazla gözüküyor. Sibirya üzerinden geliyor. Marmara Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'de kar yağışı yapacak. Yerde ne kadar kar olur? Geçenkinden 2-3 santim daha fazla olur. Ayın 21'i, 22'si ve 23'ünden bahsediyorum. Önümüzdeki hafta sonu sistem değişmezse cuma, cumartesi, pazar İstanbul'a ve Batı Karadeniz'e kar gelecek. Yerde biraz daha fazla duracak gibi gözüküyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

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İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak İstanbula ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji tarih verdi

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak İstanbula ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji tarih verdi

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (16 Şubat) hava nasıl olacak İstanbula ne zaman kar yağacak, kar yağacak mı Meteoroloji tarih verdi

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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