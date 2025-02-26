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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Sivas, Kars ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı, İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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A.KARAHİSAR -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

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HATAY 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SAMSUN -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -16°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -12°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu