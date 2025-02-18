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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı, yarın İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji, AKOM ve Valilik'ten peş peşe uyarı!

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#İstanbul Hava Durumu#Yarınki Hava Durumu Nasıl#Kar Yağacak Mı
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı, yarın İstanbulda kar var mı Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 22:04

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili olurken, çarşamba günü için yeni kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre de kentteki kar yağışının kuvvetli olacağı ve 6 gün süreceği ifade edildi. Yağışın pazar gününe kadar kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi. Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar var mı, yarın İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, il il ve Ankara, İzmir İstanbul hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerde yarından itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın pazar gününe kadar kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı, yarın İstanbulda kar var mı Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan değerlendirmede kentte soğuk hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 6 gün boyunca kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı uyardı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu. Paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı beklendiği yönündeki uyarılarını hatırlatan Vali Gül paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı, yarın İstanbulda kar var mı Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerin ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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İZMİR 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı, yarın İstanbulda kar var mı Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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MERSİN 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 0°C
Çok bulutlu, aralık kar yağışlı

SİNOP 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı, yarın İstanbulda kar var mı Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -10°C, 0°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kar yağışlı

ERZURUM -6°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -6°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 19 ŞUBAT | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı, yarın İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji, AKOM ve Valilik'ten peş peşe uyarı!

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