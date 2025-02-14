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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı: Kar geri geliyor!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın İstanbulda kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOMdan yeni uyarı: Kar geri geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 21:55

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da sıcaklıklar yükselirken, önümüzdeki hafta için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış görülecek. Öte yandan İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca AKOM, yayımladığı mesajda Pazartesi gününden sonra İstanbul'da soğuk havanın hakim olacağını ifade etti. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu kar ve yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Şubat hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın İstanbulda kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOMdan yeni uyarı: Kar geri geliyor

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın İstanbulda kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOMdan yeni uyarı: Kar geri geliyor

DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın İstanbulda kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOMdan yeni uyarı: Kar geri geliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parcalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 11°C
Parcalı bulutlu

ARTVİN -4°C, 9°C
Parcalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 15°C
Parcalı bulutlu

TRABZON 4°C, 13°C
Parcalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, -2°C
Parcalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C
Parcalı ve az bulutlu

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MALATYA -5°C, 4°C
Parcalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 2°C
Parcalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 15 ŞUBAT 2025 | Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın İstanbulda kar yağacak mı Meteoroloji ve AKOMdan yeni uyarı: Kar geri geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parcalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C
Parcalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 8°C
Parcalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 13°C
Parcalı ve az bulutlu

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