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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parcalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 11°C
Parcalı bulutlu
ARTVİN -4°C, 9°C
Parcalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 15°C
Parcalı bulutlu
TRABZON 4°C, 13°C
Parcalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -16°C, -2°C
Parcalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parcalı ve az bulutlu
MALATYA -5°C, 4°C
Parcalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 2°C
Parcalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parcalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 11°C
Parcalı ve az bulutlu
SİİRT -4°C, 8°C
Parcalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 1°C, 13°C
Parcalı ve az bulutlu