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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Tekirdağ'ın doğusu, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın doğu ve batı kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) da İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

AKOM ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmurun olacağını duyurdu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Konuşmakta bile güçlük çekiyoruz. Buz gibi var. Geçen hafta kar yağdı ama 200-300 metre yükseklikteki yerlere yağdı. Şehir merkezinde çok kısa süre kaldı, çünkü kar sıcaklığı yeterli değil. Şubat ayında kışı yaşıyoruz. Marmara Bölgesi’nde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde oluyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul’da hava soğuk. Yükseklerde karla karışık yağmur yapabilecek.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının, Tekirdağ'ın doğusunun, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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ÇANAKKALE 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE -3°C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu kıyıları, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batı kıyıları yağmurlu

HATAY 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

SİVAS -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -3°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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ZONGULDAK 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN -2°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

MARDİN 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu