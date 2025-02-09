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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Tekirdağ'ın doğusu, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın doğu ve batı kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) da İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
AKOM ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmurun olacağını duyurdu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Konuşmakta bile güçlük çekiyoruz. Buz gibi var. Geçen hafta kar yağdı ama 200-300 metre yükseklikteki yerlere yağdı. Şehir merkezinde çok kısa süre kaldı, çünkü kar sıcaklığı yeterli değil. Şubat ayında kışı yaşıyoruz. Marmara Bölgesi’nde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde oluyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul’da hava soğuk. Yükseklerde karla karışık yağmur yapabilecek.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının, Tekirdağ'ın doğusunun, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAKARYA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu kıyıları, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batı kıyıları yağmurlu
HATAY 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
MERSİN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı
SİVAS -8°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ARTVİN -2°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
SAMSUN 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 4°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -16°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
MARDİN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu