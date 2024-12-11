Soli Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? Soli Özel kariyeri ve biyografisi

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Soli Özel, 1958 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Amerika'da tamamlayan Özel, akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamıştır. Peki, Soli Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SOLİ ÖZEL KİMDİR?



Soli Özel, 1958 yılında İzmir’de doğmuş, Bennington College'da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında master yapmıştır. Türk Yahudi kökenli bir akademisyen olan Özel, Orta Doğu politikaları üzerine uzmanlaşmıştır.

SOLİ ÖZEL KARİYERİ



Soli Özel, akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamış ve burada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Sabah gazetesinde uluslararası ilişkiler üzerine yazılar yazan Özel, 2009'dan itibaren Gazete Habertürk'te dış haberler müdürlüğü yapmıştır. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'ne geçmiştir.