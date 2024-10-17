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Sivas'ta okullar tatil mi? 17 ve 18 Ekim Sivas'ta okullar tatil mi edildi?

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Sivasta okullar tatil mi 17 ve 18 Ekim Sivasta okullar tatil mi edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 13:01

Sivas'ta okullar tatil mi sorusu, 17 Ekim sabah saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından merak konusu oldu. Önceki gün Malatya merkezli meydana gelen depremlerde, okulların 1 gün süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün meydana gelen 4.7 ve 4.1'lik depremlerin akabinde ise Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 17 Ekim Sivas'ta okullar tatil mi edildi? İşte, o detaylar

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CNN TÜRK canlı yayınında konuştu. Şimşek, "İki deprem neticesinde saha çalışması devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Tarama çalışmalarımız sürüyor. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ben de bu sırada bir okuldaydım. Öğrenciler hemen dışarı çıkarıldı. Okulları tatil edebiliriz. Duruma göre gerekli tedbirleri alacağızç" ifadelerinde bulundu. Peki, okullar tatil edildi mi? İşte, o detaylar

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

17 Ekim Perşembe günü saat 12.35 itibarıyla Sivas'ta okulların tatil olduğuna dair açıklamada bulunuldu. Okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili karar, Sivas Valiliği tarafından duyuruldu.17 Ekim Perşembe günü il merkezinde 1 günlük tatil ilan edildi.

Sivasta okullar tatil mi 17 ve 18 Ekim Sivasta okullar tatil mi edildi

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Sivasta okullar tatil mi 17 ve 18 Ekim Sivasta okullar tatil mi edildi

Sivas'ta okullar tatil mi? 17 ve 18 Ekim Sivas'ta okullar tatil mi edildi?

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