Sivas'ta okullar tatil mi? 17 ve 18 Ekim Sivas'ta okullar tatil mi edildi?

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CNN TÜRK canlı yayınında konuştu. Şimşek, "İki deprem neticesinde saha çalışması devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Tarama çalışmalarımız sürüyor. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ben de bu sırada bir okuldaydım. Öğrenciler hemen dışarı çıkarıldı. Okulları tatil edebiliriz. Duruma göre gerekli tedbirleri alacağızç" ifadelerinde bulundu. Peki, okullar tatil edildi mi? İşte, o detaylar

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

17 Ekim Perşembe günü saat 12.35 itibarıyla Sivas'ta okulların tatil olduğuna dair açıklamada bulunuldu. Okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili karar, Sivas Valiliği tarafından duyuruldu.17 Ekim Perşembe günü il merkezinde 1 günlük tatil ilan edildi.