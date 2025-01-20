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SİS, PUS, BUZLANMA UYARISI! 21 Ocak Salı bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilip araştırılan detaylar

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sis
SİS, PUS, BUZLANMA UYARISI 21 Ocak Salı bugün hava durumu nasıl İşte merak edilip araştırılan detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 23:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ocak Salı günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok kesimi için sis, pus ve buzlanma uyarısı yapıldı. Özellikle gün içerisinde dışarıda işi olanlar merakla "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Bugün yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21 Ocak Salı hava durumu raporu...

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Bugün hava durumu nasıl? Gün içerisinde dışarıda işi olanlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 21 Ocak hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok kesiminde sis, pus ve buzlanma etkili olacak. Peki, Ankara ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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ARTVİN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -19°C, -2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -11°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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