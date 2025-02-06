Sirenler neden çalıyor? İstanbul'da saat 10.00'da siren sesleri! İşte siren sesinin nedeni

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Neden siren çaldı? İstanbul aşta olmak üzere birçok ilde saat 10.00'da duyulan siren sesleri sonrası vatandaşlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırmaya başladı. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "Neden siren çaldı?" ve "Sirenler neden çalıyor?" sorusunun cevabıyla ilgili merak edilip araştırılanlar...

NEDEN SİREN ÇALDI?

Bugün saat 10.00'da okullarda 6 Şubat deprem faciası nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız için saygı duruşu ve anma etkinliği yapıldı. Saygı duruşu sırasında birçok okulda sirenler çaldı.

SİRENLER NEDEN ÇALAR?

Kimyasal, nükleer ve hava saldırıları durumlarda halkı uyarmak amacıyla siren çalınmaktadır. Ayrıca sadece saldırılar değil tsunami ve kasırga gibi doğal afetler ile yangın gibi felaketlerde halkın tedbir alması amacıyla sirenler çalınmaktadır.

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Tüm bunlarla birlikte ülkemizde özellikle 10 Kasım başta olmak üzere birçok anma etikliğinde saygı duruşları esansında da sirenler çalınmaktadır.