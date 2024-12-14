ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR? Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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Yeni Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? sorusu Emniyet atamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev alan Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. 2022 yılında Müge Anlı ile hayatını birleştiren Şinasi Yüzbaşıoğlu merak konusu olmuştu. İşte, Şinasi Yüzbaşıoğlu biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.