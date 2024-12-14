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ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR? Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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#Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir#İstanbul Emniyet Atamaları#Şinasi Yüzbaşıoğlu Kaç Yaşında
ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli İşte hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 01:56

Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatı ve biyografisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü atama kararları ile gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu atandı. Ünlü televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı 2022 yılında evlenen Şinasi Yüzbaşıoğlu İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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Yeni Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? sorusu Emniyet atamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev alan Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. 2022 yılında Müge Anlı ile hayatını birleştiren Şinasi Yüzbaşıoğlu merak konusu olmuştu. İşte, Şinasi Yüzbaşıoğlu biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

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#Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir#İstanbul Emniyet Atamaları#Şinasi Yüzbaşıoğlu Kaç Yaşında

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ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli İşte hayatı ve biyografisi

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR? Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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