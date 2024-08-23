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Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor, kalktı mı? Türk Telekom, Bimcell Sil Süpür neden olmuyor?

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#Sil Süpür#Sil Süpür Neden Yok#Sil Süpür Bitti Mi
Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor, kalktı mı Türk Telekom, Bimcell Sil Süpür neden olmuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 13:53

Sil Süpür bitti mi sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Bimcell ve Türk Telekom’da her hafta Sil Süpür kampanyası gerçekleştiriliyor. Sil Süpür’den her hafta sürpriz hediyeler veriliyor. Bu kampanyadaki hediyeler online İşlemler uygulamasından alınıyor. Peki, Sil Süpür neden yok? İşte detaylar

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Türk Telekom Sil Süpür’ün neden olmadığı bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıların bir kısmı, ‘Sil Süpür bitti mi, neden yok, kalktı mı?’ sorusuna yanıt arıyorlar. Türk Telekom tarafından bu paylaşımlara yanıt verildi. Sil Süpür bitti mi? İşte, o detaylar

SİL SÜPÜR NEDEN YOK?

Sil Süpür’ün bazı kullanıcıların oturumlarına olmaması sorunu ile ilgili Türk Telekom sosyal medya hesabı üzerinden tarafından açıklama yapıldı. Türk Telekom söz konusu probleme yönelik “Merhaba, hediyeler her hafta haftada 1 kez olmak üzere çarşamba ya da cuma günü yenilenmektedir.” yanıtını veriyor.

Bazı kullanıcıların yaşadığı problemin ise anlık olduğu düşünülüyor. 

SİL SÜPÜR NASIL YAPILIR?

Öncelikle telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmalısınız. Giriş işlemlerinin ardından ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketine tıklayınız. Size özel kampanyalar kısmından sil süpüre ulaşabilirsiniz.

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