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Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi?

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#Nükleik Asit#Trigliserit#Kitin
Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 15:13

YKS'ye damga vuran sayısal sorularından birisi de polimer konusu oldu. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit gibi elementlerin polimer olup olmadığına dair detayların sorulduğu soruda, pek çok öğrencinin farklı şıkları işaretlemesi, doğru cevabı merak ettirdi. Peki, Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi? Hangi polimer değil? İşte, o detaylar

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"Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi?" sorusuna yanıt olarak, her bir maddeyi tek tek ele alalım:

  1. Nükleik Asit:

    • Evet, polimerdir.
    • Nükleik asitler (DNA ve RNA), nükleotit adı verilen monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan polimerlerdir.

  2. Glikojen:

    • Evet, polimerdir.
    • Glikojen, glikoz monomerlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir polisakkarittir. Hayvanlarda enerji depolayan bir moleküldür.

  3. Kitin:

    • Evet, polimerdir.
    • Kitin, N-asetilglukozamin monomerlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir polisakkarittir. Böceklerin ve kabukluların dış iskeletlerinde ve bazı mantarların hücre duvarlarında bulunur.

  4. Trigliserit:

    • Hayır, polimer değildir.
    • Trigliseritler, bir gliserol molekülüne üç yağ asidi molekülünün ester bağı ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak bu yapı, monomerlerin tekrarlayan zincirleriyle oluşan polimerler gibi değildir. Bu nedenle trigliseritler polimer değildir; onlar basit lipid molekülleridir.

Özetle, nükleik asit, glikojen ve kitin polimerdir, ancak trigliserit polimer değildir.

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