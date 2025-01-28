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Sıcaklıklar yükseliyor! Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı?

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#Meteoroloji#Hava Durumu İstanbul#Yarın Hava Nasıl Olacak
Sıcaklıklar yükseliyor Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 21:45

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken pus ve sis uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında ise hafif yağmur görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

Sıcaklıklar yükseliyor Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ADANA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar yükseliyor Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar yükseliyor Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar yükseliyor Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (29 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS -18°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR -5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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