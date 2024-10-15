×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR! Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (16 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den perşembe günü uyarısı...

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (16 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden perşembe günü uyarısı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 21:49

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülkenin birçok ilinde sağanak yağış etkili olurken İstanbul'a yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporuna göre 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Marmara'da hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4 ili 7 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Çarşamba günü ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Batman ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi beklendiği ve soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Söz konusu yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte, bölgede gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı MGM'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul: 15-9, Kocaeli: 15-8, Sakarya: 16-8, Yalova: 17-9, Edirne: 15-7, Kırklareli: 14-6, Tekirdağ: 15-7.

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (16 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden perşembe günü uyarısı...


HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (16 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden perşembe günü uyarısı...

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

MERSİN 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Haberin Devamı

SİNOP 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

ÜMİT KARAN KİMDİR Eski futbolcu Ümit Karanın Twitter (X) hesabı çalındı mı, neden kapatıldı mı, hacklendi mi Canlı yayında şoke eden olay

ÜMİT KARAN KİMDİR? Eski futbolcu Ümit Karan'ın Twitter (X) hesabı çalındı mı, neden kapatıldı mı, hack'lendi mi? Canlı yayında şoke eden olay!

#Ümit Karan Kimdir
GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 2024: Gizli Bahçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeni dizi Gizli Bahçe ilk bölüm ile tvde

GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 2024: Gizli Bahçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni dizi Gizli Bahçe ilk bölüm ile tv'de!

#Gizli Bahçe
KPSS tercih takvimi 2024 || KPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercihleri son durum

KPSS tercih takvimi 2024 || KPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercihleri son durum!

#KPSS Tercih Takvimi
SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU 15 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Antalyada deprem mi oldu, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu Akdenizde korkutan deprem İşte güncel tablo

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU 15 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Antalya'da deprem mi oldu, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Akdeniz'de korkutan deprem! İşte güncel tablo

#Deprem
Discord erişim engeli son durum (15 Ekim 2024) | Discord açıldı mı, ne zaman açılacak Discord neden kapatıldı Discord hakkında son durum bilgileri

Discord erişim engeli son durum (15 Ekim 2024) | Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord neden kapatıldı? Discord hakkında son durum bilgileri

#Discord Erişim Engeli

EN SON HABERLER

ÜMİT KARAN KİMDİR Eski futbolcu Ümit Karanın Twitter (X) hesabı çalındı mı, neden kapatıldı mı, hacklendi mi Canlı yayında şoke eden olay

ÜMİT KARAN KİMDİR? Eski futbolcu Ümit Karan'ın Twitter (X) hesabı çalındı mı, neden kapatıldı mı, hack'lendi mi? Canlı yayında şoke eden olay!

#Ümit Karan Kimdir
GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 2024: Gizli Bahçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeni dizi Gizli Bahçe ilk bölüm ile tvde

GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 2024: Gizli Bahçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni dizi Gizli Bahçe ilk bölüm ile tv'de!

#Gizli Bahçe
KPSS tercih takvimi 2024 || KPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercihleri son durum

KPSS tercih takvimi 2024 || KPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercihleri son durum!

#KPSS Tercih Takvimi
SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU 15 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Antalyada deprem mi oldu, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu Akdenizde korkutan deprem İşte güncel tablo

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU 15 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Antalya'da deprem mi oldu, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Akdeniz'de korkutan deprem! İşte güncel tablo

#Deprem
Discord erişim engeli son durum (15 Ekim 2024) | Discord açıldı mı, ne zaman açılacak Discord neden kapatıldı Discord hakkında son durum bilgileri

Discord erişim engeli son durum (15 Ekim 2024) | Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord neden kapatıldı? Discord hakkında son durum bilgileri

#Discord Erişim Engeli