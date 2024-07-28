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Sıcak hava uyarısı! Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı? Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Sıcak hava uyarısı Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 22:46

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından il il yayınlandı. Haziran ve temmuzda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, geçtiğimiz hafta sağanak yağış etkili oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere serin havanın etkisi altına giren birçok ilde sıcaklıklar yeniden geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Sıcak hava uyarısı Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Sıcak hava uyarısı Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

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BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Sıcak hava uyarısı Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Ardahan çevreleri ile sabah saatlerinde Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 11°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcak hava uyarısı Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (29 Temmuz) yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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