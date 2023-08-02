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SICAK HAVA UYARISI! Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
SICAK HAVA UYARISI Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 23:41

Son hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken, yeni bir sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SICAK HAVA UYARISI Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SICAK HAVA UYARISI Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SICAK HAVA UYARISI Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SICAK HAVA UYARISI Bugün (3 Ağustos) hava nasıl olacak Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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