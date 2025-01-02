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Sheila Fox kimdir, nerede kayboldu? 52 yıl önce kaybolan kadın bulundu!

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Sheila Fox kimdir, nerede kayboldu 52 yıl önce kaybolan kadın bulundu
Muhammed Fatih Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 16:32

Uzun bir süredir kayıp olan Sheila Fox bulundu. Coventry'de kaybolan Sheila Fox, yapılan yeni bir polis çağrısı sonrası sağ ve iyi durumda bulundu. Sosyal medyada da gündem olan bu olayın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Sheila Fox kimdir, nerede kayboldu?

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Yıllar önce kaybolan Sheila Fox bulundu. İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri çözüldü. 52 yıl önce Coventry'de kaybolan Sheila Fox, yapılan yeni bir polis çağrısı sonrası sağ ve iyi durumda bulundu.

16 yaşındayken 1972 yılında ortadan kaybolan Sheila Fox, bugün 68 yaşında ve ülkenin başka bir bölgesinde yaşıyor. O dönemde Batı Midlands polisi, Fox’un ailesiyle yaşadığını ve bir erkekle ilişki içinde olabileceğini belirterek, genç kızın bölgeden ayrılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyordu.

Pazar günü, Batı Midlands polisi yıllar sonra Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yaptı. Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde paylaşan polis, kısa sürede halktan bilgi aldı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sheila Fox’un hayatta olduğu ve iyi durumda bulunduğu duyuruldu.

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"Halkın yardımıyla sonuç aldık"

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, “Batı Midlands polisi tarihinin en uzun soluklu kayıp kişi soruşturmalarından birinin sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaybolduğu döneme ait bir fotoğrafı halkla paylaştık ve saatler içinde gelen bilgilerle kendisine ulaştık” dedi.

Soğuk vaka ekibinden Dedektif Çavuş Jenna Shaw ise, “Elde edebildiğimiz tüm delilleri taradık ve Sheila’ya ait bir fotoğraf bulmayı başardık. Küçük bir ekiple çalışıyoruz ve bu vakayı halkın yardımıyla çözmeyi başaran Dedektif Shaun Reeve’in emeğini takdir etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileleri ile arkadaşları bu hikayeyi bilmeyi ve mümkünse sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi hak ediyor” diyen Shaw, çözülmesi uzun yıllar alan bu davanın kapanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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