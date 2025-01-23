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Şevval Şahin kimdir, öldü mü? Kartalkaya'daki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…

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#Şevval Şahin#Şevval Şahin Kimdir#Kartalkaya Ötel Yangını
Şevval Şahin kimdir, öldü mü Kartalkayadaki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…
Muhammed Fatih Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 16:05

Bolu Kartalkaya’daki kayak merkezindeki otelde çıkan yangın tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Otelde yer alan kişilerden 25 yaşındaki Şevval Şahin 12’nci kat penceresinden atladı. Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı. Peki, Şevval Şahin kimdir, öldü mü?

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Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin’den acı haber geldi. Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çalışmaya başlamıştı. Yangın, oteldeki personel katında çıktı. Şevval Şahin'in, yangın sırasında babası Erdal Şahin'i görüntülü arayarak yardım istediği ve kararını bu konuşma sırasında verdiği öğrenildi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki Şevval Şahin, memleketi Bartın'da toprağa verildi. Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve vatandaşlar katıldı.

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