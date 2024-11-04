Şerafettin Memiş kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? TAT Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş'in biyografi bilgileri

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Şerafettin Memiş, Tat Gıda ve TAT Bakliyat'ın kurucusu olarak Türkiye gıda sektöründe tanınan bir iş insanıdır. Ticari hayatına genç yaşta başlayan Memiş, Mersin’de kurduğu firmalarla gıda ve bakliyat sektöründe önemli bir yere sahip olmuştur. Peki, Şerafettin Memiş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, onun yaşamına dair detaylı bilgiler.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

Şerafettin Memiş, 1960 yılında Muş'ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atılan Memiş, 1977'de ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başlamıştır. 1989 yılında Mersin’e yerleşen Memiş, burada bakliyat ve hububat ticaretiyle ilgilenmiş ve 1991 yılında Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'ni kurarak sektördeki faaliyetlerini genişletmiştir​.

ŞERAFETTİN MEMİŞ'İN KARİYERİ

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Memiş, Türkiye’nin ilk paketli bakliyat ürünlerini piyasaya süren firmalardan biri olan TAT Bakliyat’ı 1994 yılında kurarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım yapmıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan TAT Bakliyat, bugün Türkiye’nin önde gelen bakliyat markaları arasında yer almaktadır. Şerafettin Memiş, Mersin Ticaret Borsası’nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş, ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde de aktif rol almıştır​.

ŞERAFETTİN MEMİŞ’İN ÖLÜMÜ

Şerafettin Memiş, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiştir.