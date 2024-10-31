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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye kimdir, kaç yaşında?

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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye kimdir, kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:39

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Senegal'de siyasi kariyeriyle öne çıkan Bassirou Diomaye Faye, 2024’te Senegal Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir. İlk olarak vergi müfettişi olarak çalışmış ve siyasi hayatına PASTEF partisinde başlamıştır. Senegal’de reform vaatleri ve özellikle yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığı ile dikkat çekmektedir. Peki, Bassirou Diomaye Faye kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Bassirou Diomaye Faye, Senegal’in yeni cumhurbaşkanı olarak dikkat çeken bir siyasi liderdir. 2024 seçimlerinde Ousmane Sonko’nun yerine aday gösterilerek seçimleri kazanmış ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuştur. Hukuk ve vergi alanlarındaki tecrübeleriyle bilinen Faye, reformist politikalarıyla öne çıkmaktadır. Peki, Bassirou Diomaye Faye kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BASSİROU DİOMAYE FAYE KİMDİR?

Bassirou Diomaye Faye, 25 Mart 1980'de Senegal'in Ndiaganiao bölgesinde doğdu. Eğitimini hukuk alanında tamamlayarak yüksek lisans derecesi elde etti ve sonrasında vergi müfettişi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde PASTEF partisinin kurucusu Ousmane Sonko ile tanıştı ve ilerleyen süreçte PASTEF’in genel sekreterlik görevini üstlendi. 2024 yılında Senegal cumhurbaşkanı olarak seçilen Faye, özellikle yolsuzlukla mücadeleye yönelik vaatleriyle gündeme gelmektedir.

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BASSİROU DİOMAYE FAYE KARİYERİ

Faye, kariyerine Senegal’de vergi müfettişi olarak başlamış ve burada vergi reformlarına odaklanmıştır. Siyasete girişini PASTEF partisinde yaparak hızla yükselmiş ve 2021'de partinin genel sekreteri olmuştur. Faye, 2024 seçimlerinde Sonko'nun yerine aday gösterilmiş ve cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde anayasal reform, yolsuzlukla mücadele ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını artırmaya yönelik politika vaatlerinde bulunmaktadır.

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