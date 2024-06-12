Seminerler online mı yapılacak? Haziran ayı öğretmen seminerleri online olur mu?

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Seminerler online olup olmayacağı, okulların kapanmasına çok az bir süre kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatil süreçlerinin sekteye uğramasını istemeyen öğretmenler, semineler için online yapılması yönünde talepte bulundu. Peki, seminerler online mı yapılacak? İşte, o detaylar

SEMİNERLER ONLİNE MI YAPILACAK?

Seminerlere 24-28 Haziran tarihlerinde yüz yüze organizasyon kararı veren Milli Eğitim Bakanlığı, seminerlerin online yapılması yönünde henüz bir karar açıklamasında bulunmadı.