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Seminerler online mı yapılacak? Haziran ayı öğretmen seminerleri online olur mu?

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Seminerler online mı yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerleri online olur mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 16:07

Seminerler online yapılıp yapılmayacağı ile merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda online olarak uzaktan gerçekleştirilen seminer süreçleri, 2024 yaz dönemi için bir kez daha gündeme getirildi. Okulların kapanmasına artık saatler kalmasıyla birlikte pek çok öğrenci karnelerini alıp dönemi kapatırken, öğretmenler ise seminerler ile bir süre daha okulda hazır bulunacak. Peki, seminerler online mı yapılacak? İşte, Haziran ayı öğretmen seminerleri hakkında detaylı bilgiler

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Seminerler online olup olmayacağı, okulların kapanmasına çok az bir süre kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatil süreçlerinin sekteye uğramasını istemeyen öğretmenler, semineler için online yapılması yönünde talepte bulundu. Peki, seminerler online mı yapılacak? İşte, o detaylar

SEMİNERLER ONLİNE MI YAPILACAK? 

Seminerlere 24-28 Haziran tarihlerinde yüz yüze organizasyon kararı veren Milli Eğitim Bakanlığı, seminerlerin online yapılması yönünde henüz bir karar açıklamasında bulunmadı. 

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