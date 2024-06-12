Seminer yerleri belli oldu mu? Öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak?

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Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. 6 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunan öğretmenler, seminer yerleri için araştırmalarına başladı. Peki, seminer yerleri belli oldu mu? İşte, o detaylar

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

Seminer yerlerinin 17 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.