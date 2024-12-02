Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında? Bu yıl da Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer buldu

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Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin en zengin isimlerinden birisi olarak 2024 yılı itibariyle Forbes tarafından açıklanan listelerde 3 milyar dolar servetiyle öne çıkıyor. Arsel, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Koç ailesinin bir üyesi olarak, ailesinin geçmişteki mirasını yaşatmaya devam etmektedir. Peki, Semahat Sevim Arsel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?



Semahat Sevim Arsel, Türk iş insanı ve hayırseverdir. Koç ailesinin bir parçası olarak, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı’ndaki önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir. Arsel, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun kurucusudur ve hemşirelik eğitimi konusunda önemli projelerde yer almıştır. Ayrıca, Sanerc (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center) gibi sağlık alanındaki kuruluşları yönetmiş ve önemli bir eğitimci kimliği kazanmıştır​

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SEMAHAT SEVİM ARSEL KARİYERİ



Semahat Sevim Arsel, iş dünyasında uzun bir geçmişe sahiptir. 1964 ile 1972 yılları arasında Koç Holding’in yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiş, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı’nın yönetim kurulunda bulunmuştur. Koç ailesinin mirasını yaşatmaya devam eden Arsel, sağlık alanındaki projelere de öncülük etmiştir. 2012 yılında Türkiye'nin vergi rekortmeni olan Semahat Sevim Arsel, 2015 yılında en fazla vergi veren ikinci kişi olmuştur​.



Aynı zamanda, Florence Nightingale Vakfı'nın ikinci başkanıdır ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi önemli hayır kuruluşlarında kurucu üyelik yapmıştır​.

2024 yılı itibariyle Forbes'in Türkiye'nin en zenginleri listesinde 3 milyar dolarlık servetiyle yer almaktadır​.



Semahat Sevim Arsel, hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk projelerinde önemli bir isim olarak tanınmaktadır.