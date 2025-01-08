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Selma Aliye Kavaf kimdir, kaç yaşında, nereli? Deva Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf hayatı ve özgeçmişi

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Selma Aliye Kavaf kimdir, kaç yaşında, nereli Deva Partisinden istifa eden Selma Aliye Kavaf hayatı ve özgeçmişi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 17:12

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Haberin ardından Selma Aliye Kavaf hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir, kaç yaşında, nereli? Deva Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf hayatı ve özgeçmişi

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Selma Aliye Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum. Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir" dedi.

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'İNANDIĞIM DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEĞİM'

Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğini kaydeden Kavaf, "Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğdu.

Denizli Lisesi`ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonra 1991 yılına kadar özel dershanelerde öğretmenlik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.

2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yasama döneminde TBMM Peru dostluk gurubu başkanlığı ve Sağlık Komisyonu Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

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2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Görev süresi boyunca Kongo – Ürdün – Arnavutluk Karma Ekonomik Konsey Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Bakanlık görevi sonrasında siyasete ara verdi. Ardından 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde tezli yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans programının sonrasında 2015 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktora programına başladı. Halen doktora programına devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Selma Aliye Kavaf evli ve 1 çocuk annesidir.

 

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