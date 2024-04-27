Seleme cenemeler (slm cnm) diyen kıza ne oldu, öldü mü, açıklama geldi mi? Sosyal medyada (TikTok) paylaştığı videolarla tanınmıştı! İşte ayrıntılar

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TikTok platformunda yayınladığı bazı videolar ile belirli bir takipçi kitlesine ulaşan Elif Polat isimli kullanıcı hakkında bazı haberler dolaşmaya başladı. Paylaştığı bir videoda “Seleme cenemeler” diyen ve o videoyla binlerce kişiye ulaşan genç kızın son durumu merak ediliyor.

SELEME CENEMELER (SLM CNM) DİYEN KIZA NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

TikTok platformunda paylaştığı "Seleme Cenemeler" videosuyla tanınan ve kullanıcı adı Elif Polat olan genç kızın öldüğüne dair iddialar bulunuyor. Bir haberde yer alan kişinin Elif Polat olduğu düşünülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yer almıyor.