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Seleme cenemeler (slm cnm) diyen kıza ne oldu, öldü mü, açıklama geldi mi? Sosyal medyada (TikTok) paylaştığı videolarla tanınmıştı! İşte ayrıntılar

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#Seleme Cenemeler#Seleme Cenemeler Öldü Mü#Elif Polat
Seleme cenemeler (slm cnm) diyen kıza ne oldu, öldü mü, açıklama geldi mi Sosyal medyada (TikTok) paylaştığı videolarla tanınmıştı İşte ayrıntılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 22:44

Sosyal medyada paylaştığı çeşitli videolarla tanınan bir kullanıcı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. TikTok platformunda “Seleme cenemeler” diye çektiği video ile ünlenen ve kullanıcı adı Elif Polat olan genç kızın öldüğü iddia edildi. Peki, Seleme cenemeler diyen kız öldü mü, ne oldu? İşte detaylar...

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TikTok platformunda yayınladığı bazı videolar ile belirli bir takipçi kitlesine ulaşan Elif Polat isimli kullanıcı hakkında bazı haberler dolaşmaya başladı. Paylaştığı bir videoda “Seleme cenemeler” diyen ve o videoyla binlerce kişiye ulaşan genç kızın son durumu merak ediliyor.

SELEME CENEMELER (SLM CNM) DİYEN KIZA NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

TikTok platformunda paylaştığı "Seleme Cenemeler" videosuyla tanınan ve kullanıcı adı Elif Polat olan genç kızın öldüğüne dair iddialar bulunuyor. Bir haberde yer alan kişinin Elif Polat olduğu düşünülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yer almıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seleme Cenemeler#Seleme Cenemeler Öldü Mü#Elif Polat

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