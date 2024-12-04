×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Selami Yıldız#Selami Yıldız Nereli#Selami Yıldız Kimdir
Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldızın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:05

Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Selami Yıldız, 1968 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğmuştur. Polis Akademisi'ni bitirdikten sonra, çeşitli görevlerde bulunmuş ve uzun yıllar emniyet teşkilatında hizmet etmiştir. Çeşitli polis birimlerinde çalıştıktan sonra, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır. Peki, Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Selami Yıldız, meslek hayatı boyunca özellikle suçla mücadele ve güvenlik alanlarında büyük başarılar elde etmiştir. Görev aldığı farklı pozisyonlarda önemli operasyonlara imza atmış ve polis teşkilatında takdir toplamıştır. Emniyet Müdürlüğü görevine atanmadan önce, çeşitli illerde Emniyet Müdürü olarak görev yapmış ve sektördeki deneyimiyle tanınmaktadır.

Selami Yıldız, aynı zamanda İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda da önemli adımlar atmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selami Yıldız#Selami Yıldız Nereli#Selami Yıldız Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldızın biyografi bilgileri

Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografi bilgileri

#Selami Yıldız
Spotify Wrapped 2024 yayınlandı Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır?

#Spotify Wrapped 2024
YDS 2025 sınav takvimi || ÖSYM tarafından yeni yıl sınav takvimi açıklandı 2025 YDS ne zaman İşte sınav ve başvuru tarihi

YDS 2025 sınav takvimi || ÖSYM tarafından yeni yıl sınav takvimi açıklandı! 2025 YDS ne zaman? İşte sınav ve başvuru tarihi

#YDS
Mr. Beast kimdir YouTube’un en iyi içerik üreticileri listesinde zirvede yer aldı Listede Ronaldo da var…

Mr. Beast kimdir? YouTube’un en iyi içerik üreticileri listesinde zirvede yer aldı! Listede Ronaldo da var…

#Mr. Beast
YÖKDİL 1 ve YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 belli oldu YÖKDİL 1 ve 2 ne zaman yapılacak

YÖKDİL 1 ve YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 belli oldu! YÖKDİL 1 ve 2 ne zaman yapılacak?

#YÖKDİL 1 2025

EN SON HABERLER

Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldızın biyografi bilgileri

Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografi bilgileri

#Selami Yıldız
Spotify Wrapped 2024 yayınlandı Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır?

#Spotify Wrapped 2024
YDS 2025 sınav takvimi || ÖSYM tarafından yeni yıl sınav takvimi açıklandı 2025 YDS ne zaman İşte sınav ve başvuru tarihi

YDS 2025 sınav takvimi || ÖSYM tarafından yeni yıl sınav takvimi açıklandı! 2025 YDS ne zaman? İşte sınav ve başvuru tarihi

#YDS
Mr. Beast kimdir YouTube’un en iyi içerik üreticileri listesinde zirvede yer aldı Listede Ronaldo da var…

Mr. Beast kimdir? YouTube’un en iyi içerik üreticileri listesinde zirvede yer aldı! Listede Ronaldo da var…

#Mr. Beast
YÖKDİL 1 ve YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 belli oldu YÖKDİL 1 ve 2 ne zaman yapılacak

YÖKDİL 1 ve YÖKDİL 2 sınav tarihi 2025 belli oldu! YÖKDİL 1 ve 2 ne zaman yapılacak?

#YÖKDİL 1 2025