Selami Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografi bilgileri

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Selami Yıldız, meslek hayatı boyunca özellikle suçla mücadele ve güvenlik alanlarında büyük başarılar elde etmiştir. Görev aldığı farklı pozisyonlarda önemli operasyonlara imza atmış ve polis teşkilatında takdir toplamıştır. Emniyet Müdürlüğü görevine atanmadan önce, çeşitli illerde Emniyet Müdürü olarak görev yapmış ve sektördeki deneyimiyle tanınmaktadır.

Selami Yıldız, aynı zamanda İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda da önemli adımlar atmıştır.