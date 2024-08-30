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Sela ne zaman okunur? Cuma selası ezandan ne kadar önce okunuyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sela#Sela Ne Zaman Okunur#Cuma Selası
Sela ne zaman okunur Cuma selası ezandan ne kadar önce okunuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:25

Sela ne zaman okunur sorusu, Cuma günü ve Cuma gecesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Cuma günü cemaatle birlikte kılınan namaz öncesinde okunan Cuma selası, bir nevi namaza davet anlamı içermektedir. Perşembe günü okunan ve yine Cuma selası olarak bilinen sela da özel bir anlam ifade etmektedir. Peki, Cuma selası ve Cuma gecesi selası ne zaman, saat kaçta okunur?

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Cuma selası, Cuma Günleri Cuma Ezanından önce ve Perşembe günleri yatsı ezanından önce okunarak Cuma Namazını hatırlatmaktadır. Peki, Cuma selası ne zaman, saat kaçta okunur? Sela namazdan ne kadar önce okunur? İşte, o detaylar

CUMA SELASI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selâsı; Yaşadığımız zamanda hala uygulanan cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur.

Selâyı duyan, o günün cuma olduğunu hatırlar. Önceleri bayram ve cuma namazlarından önce dilkeşhâveran makamında okunur. Bu salâ içinde Cuma Sûresi’nin cuma namazıyla ilgili ayeti ve hadislerden bölümlerde söylenirdi.

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CUMA SELASI NEDEN OKUNUR?

Cuma selası, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan Cuma namazının yaklaştığını haber vermek amacıyla okunan bir çağrıdır. Genellikle cuma günleri öğle namazından önce, öğle ezanından önceki saatlerde camilerde minarelerden okunur.

Cuma Selasının Özellikleri:

  • Amaç: Müslümanlara Cuma namazının vaktinin yaklaştığını hatırlatmak ve onları camiye davet etmektir. Bu uygulama, özellikle insanların camiye toplanmasını sağlamak için önemlidir.

  • İçerik: Cuma selası, genellikle Kelime-i Tevhid ("Lâ ilâhe illallah") ve Salavat-ı Şerife ("Allahümme salli alâ Muhammed") gibi İslami ifadelerden oluşur. Bazen bu ifadelerin ardından belirli dualar ve niyazlar da okunabilir.

  • Zamanı: Cuma günleri öğle vakti yaklaşırken, öğle ezanından bir süre önce okunur. Bu süre, bölgesel uygulamalara göre değişiklik gösterebilir.

  • Gelenek: Cuma selası, özellikle Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bir gelenektir ve günümüzde de birçok Müslüman ülkede ve toplulukta devam etmektedir.

Cuma selası, Cuma namazının toplu olarak kılınması ve bu ibadetin öneminin hatırlatılması amacıyla, Müslüman toplumlarında dini ve kültürel bir ritüel olarak kabul edilir.

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