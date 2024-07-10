Seddar Yavuz kimdir? Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı?

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Seddar Yavuz, kamu yönetimi ve idare alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Eskişehir'de doğup büyüyen Yavuz, kariyerine kaymakamlık yaparak başlamış ve birçok ilde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, Kocaeli Valisi olarak görev yapmıştır. Peki, Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi illerde görev yaptı? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Seddar Yavuz, 1967 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğrenimini Gümüşkonak'ta, ortaöğrenimini Eskişehir'de, lise eğitimini ise Balıkesir'de parasız yatılı olarak tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül’de kaymakam vekilliği yaptı. Yavuz, evli ve dört çocuk babasıdır​.

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SEDDAR YAVUZ HANGİ İLLERDE GÖREV YAPTI?

Seddar Yavuz, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı ile geçerek asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Kariyeri boyunca Eğil, Dursunbey, Kadınhanı, Siverek, Kemer ve Gaziosmanpaşa'da kaymakamlık yaptı. 2017 yılında Ordu Valisi olarak atanmasının ardından, 2020 yılında Kocaeli Valisi olarak görevlendirildi. Yavuz, görev yaptığı illerde çeşitli projeler ve çalışmalarla dikkat çekmiştir​.