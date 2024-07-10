×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Seddar Yavuz kimdir? Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı?

Güncelleme Tarihi:

#Seddar#Seddar Yavuz#Seddar Yavuz Nereli
Seddar Yavuz kimdir Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:00

Seddar Yavuz kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Eskişehir doğumlu olan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Türkiye'nin çeşitli illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Yavuz, 2017'de Ordu Valisi olarak atanmış ve daha sonra Kocaeli Valiliği yapmıştır. Peki, Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi illerde görev yaptı? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Seddar Yavuz, kamu yönetimi ve idare alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Eskişehir'de doğup büyüyen Yavuz, kariyerine kaymakamlık yaparak başlamış ve birçok ilde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, Kocaeli Valisi olarak görev yapmıştır. Peki, Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi illerde görev yaptı? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Seddar Yavuz, 1967 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğrenimini Gümüşkonak'ta, ortaöğrenimini Eskişehir'de, lise eğitimini ise Balıkesir'de parasız yatılı olarak tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül’de kaymakam vekilliği yaptı. Yavuz, evli ve dört çocuk babasıdır​.

Haberin Devamı

SEDDAR YAVUZ HANGİ İLLERDE GÖREV YAPTI?

Seddar Yavuz, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı ile geçerek asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Kariyeri boyunca Eğil, Dursunbey, Kadınhanı, Siverek, Kemer ve Gaziosmanpaşa'da kaymakamlık yaptı. 2017 yılında Ordu Valisi olarak atanmasının ardından, 2020 yılında Kocaeli Valisi olarak görevlendirildi. Yavuz, görev yaptığı illerde çeşitli projeler ve çalışmalarla dikkat çekmiştir​.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seddar#Seddar Yavuz#Seddar Yavuz Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Seddar Yavuz kimdir Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı

Seddar Yavuz kimdir? Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı?

#Seddar
Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve görevleri

Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve görevleri!

#Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu
Mülkiye başmüfettişi validen üstün mü, görevleri neler, ne iş yapar İşte yetki ve sorumlulukları

Mülkiye başmüfettişi validen üstün mü, görevleri neler, ne iş yapar? İşte yetki ve sorumlulukları!

#Mülkiye Başmüfettişi
YARIN SATIŞTA A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101de bu hafta neler var A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

YARIN SATIŞTA! A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101'de bu hafta neler var? A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

#A101 Aktüel 11 Temmuz 2024
BİM AKTÜEL 12 TEMMUZ 2024 KATALOĞU (YENİ) || Bu hafta BİMe gelecek ürünler neler BİM Karavan SATIŞTA

BİM AKTÜEL 12 TEMMUZ 2024 KATALOĞU (YENİ) || Bu hafta BİM'e gelecek ürünler neler? BİM Karavan SATIŞTA!

#Bim Aktüel

EN SON HABERLER

Seddar Yavuz kimdir Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı

Seddar Yavuz kimdir? Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli ve hangi illerde görev yaptı?

#Seddar
Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve görevleri

Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve görevleri!

#Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu
Mülkiye başmüfettişi validen üstün mü, görevleri neler, ne iş yapar İşte yetki ve sorumlulukları

Mülkiye başmüfettişi validen üstün mü, görevleri neler, ne iş yapar? İşte yetki ve sorumlulukları!

#Mülkiye Başmüfettişi
YARIN SATIŞTA A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101de bu hafta neler var A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

YARIN SATIŞTA! A101 aktüel 11 Temmuz 2024 || A101'de bu hafta neler var? A101 katalog Elektrikli Motorlu Bisiklet, Akülü Araba getiriyor...

#A101 Aktüel 11 Temmuz 2024
BİM AKTÜEL 12 TEMMUZ 2024 KATALOĞU (YENİ) || Bu hafta BİMe gelecek ürünler neler BİM Karavan SATIŞTA

BİM AKTÜEL 12 TEMMUZ 2024 KATALOĞU (YENİ) || Bu hafta BİM'e gelecek ürünler neler? BİM Karavan SATIŞTA!

#Bim Aktüel