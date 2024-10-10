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Seda Öğretir kimdir, nereli, kaç yaşında? Cem Öğretir'in eşi Seda Öğretir'in kariyeri ve biyografisi

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Seda Öğretir kimdir, nereli, kaç yaşında Cem Öğretirin eşi Seda Öğretirin kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:56

Seda Öğretir kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seda Öğretir, televizyon habercisi ve sunucu olarak tanınan bir isimdir. Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Öğretir, 2001 yılında medya sektörüne adım attı. NTV kanalında haber sunuculuğu yapmaktadır ve çocuk kitapları yazarlığı da bulunmaktadır. Peki, Seda Öğretir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Seda Öğretir, Türk televizyon haberciliğinde uzun yıllardır aktif olan bir isimdir. Ankara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra medya dünyasına giren Öğretir, kariyerine Kanal D'de başladı ve ardından CNN Türk ve NTV gibi kanallarda haber sunuculuğu yaptı. Peki, Seda Öğretir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir, 27 Nisan 1980 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. 2001 yılında medya sektörüne adım atan Öğretir, Beyaz Show’da yapım yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra CNN Türk ve NTV kanallarında haber sunuculuğu yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.

SEDA ÖĞRETİR KARİYERİ

Seda Öğretir, televizyon haberciliği kariyerine 2001 yılında Kanal D’de adım attı. Kanal D’de Hafta Sonu Haberleri'ni sunduktan sonra CNN Türk’e geçti ve 2010 yılında "Bugün" programında sunuculuk yaptı. Daha sonra NTV’ye geçerek burada haber bültenlerini sundu. Ayrıca çocuk edebiyatına ilgi duyan Öğretir, "Kefi’nin Maceraları" adında kitaplar yazmıştır.

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SEDA ÖĞRETİR KİTAPLARI

  • Kefi’nin Maceraları / Kefi Tarihin Peşinde (2019)
  • Kefi’nin Maceraları / Uçan Balık Kefi (2019)
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