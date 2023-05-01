Seçim görevleri belli oldu mu? Seçim görev ücretleri 2023 yılı için ne kadar belirlendi?

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Seçim görevleri belli oldu mu sorusu Mayıs ayına girilmesiyle birlikte pek çok memurun gündeminde yer alıyor. Seçime yaklaşık 2 hafta kalması dolayısıyla görev durumunu sorgulayan kamu memurları, seçim görevleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar olacak ve seçim görevleri belli oldu mu? İşte, seçim görevlisi belirlenme sürecine dair o detaylar

Seçim görevleri belli oldu mu?

Seçim görevleri, YSK tarafından henüz açıklanmadı. Seçim görevlilerinin nerelerde görev alacağının 2 Mayıs itibariyle belli olması bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.