Seçim görevleri belli oldu mu? 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar olacak? Seçim görevlisi belirlenme süreci bilgileri

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Seçim görevleri, memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Sandık başında kamu görevlisi vazifesiyle yer alacak olan seçim görevlisi memurlar, YSK tarafından belirlenecek olan okullarda görev alacak. Peki, seçim görevleri ve görevli ücretleri ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim görevleri, YSK tarafından henüz açıklanmadı. Seçim görevlilerinin nerelerde görev alacağının 1 Mayıs itibariyle belli olması bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

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Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.