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Şeb-i Arus ne zaman kutlanır? Bilet fiyatları ve 2024 Şeb-i Arus programı belli oldu!

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Şeb-i Arus ne zaman kutlanır Bilet fiyatları ve 2024 Şeb-i Arus programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 16:22

Şeb-i Arus programı ve bilet fiyatları Aralık ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle Konya'daki törenleri takip etmek isteyenler merak içerisinde "Şeb-i Arus ne zaman kutlanır?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından merak edilip araştırılan detaylar açıklandı. Peki, Şeb-i Arus ne zaman kutlanır? Bilet fiyatları ve 2024 Şeb-i Arus programı ile ilgili ayrıntılar...

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Şeb-i Arus ne zaman? 2024 Şeb-i Arus programı ve bilet fiyatlarının belli olmasının ardından törenleri Konya'da takip etmek isteyenler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan ayrıntıları merak edenler için haberimizde derledik. Peki, Şeb-i Arus ne zaman kutlanır? İşte Şeb-i Arus bilet fiyatları ve programı...

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakka vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah´a dönüş” olarak yorumlar.

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ NE ZAMAN?

Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs), 07 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda icra edilecektir.

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ŞEB-İ ARUS PROGRAMI

Şeb-i Arus ne zaman kutlanır Bilet fiyatları ve 2024 Şeb-i Arus programı belli oldu

Törenlerin bilet satışı https://biletinial.com web sitesinden yapılmaktadır.

 

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