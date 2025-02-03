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Santorini Adası nerede? Santorini Adası harita görünümü

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#Santorini#Santorini Adası#Santorini Nerede
Santorini Adası nerede Santorini Adası harita görünümü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:32

Santorini Adası, Yunanistan’a bağlı Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları’nın bir parçasıdır. Atina’nın güneydoğusunda, Girit’in ise kuzeyinde yer alır. Coğrafi olarak volkanik bir adadır ve bugünkü şeklini büyük bir volkanik patlama sonucu almıştır. İşte, Santorini Adası harita görünümü ve detaylı bilgiler

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Santorini, özellikle turistler için romantik tatiller, balayı ve fotoğrafçılık için popüler bir destinasyondur. Beyaz ve mavi renkleriyle ünlü evleri, dar taş sokakları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın en güzel adalarından biri olarak kabul edilir.

Santorini Adası nerede Santorini Adası harita görünümü

  • Merkez: Fira
  • Dil: Yunanca
  • Para Birimi: Euro (€)
  • İklim: Akdeniz iklimi hâkimdir; yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılımandır.
  • Nüfus: Yaklaşık 15.000 kişi

ÖNE ÇIKAN YERLER

  • Oia: Beyaz badanalı evleri ve ünlü gün batımıyla bilinir.
  • Fira: Adanın merkezi ve en hareketli bölgesi.
  • Kırmızı Plaj: Volkanik oluşumlu kırmızı kayalarla ünlü bir sahil.
  • Nea Kameni: Aktif volkanik kraterin bulunduğu ada.
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