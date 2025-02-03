Santorini Adası nerede? Santorini Adası harita görünümü

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Santorini, özellikle turistler için romantik tatiller, balayı ve fotoğrafçılık için popüler bir destinasyondur. Beyaz ve mavi renkleriyle ünlü evleri, dar taş sokakları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın en güzel adalarından biri olarak kabul edilir.

Merkez: Fira

Fira Dil: Yunanca

Yunanca Para Birimi: Euro (€)

Euro (€) İklim: Akdeniz iklimi hâkimdir; yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılımandır.

Akdeniz iklimi hâkimdir; yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılımandır. Nüfus: Yaklaşık 15.000 kişi

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