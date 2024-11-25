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Samsun'da okullar tatil mi? Samsun Valiliği duyurdu

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Samsunda okullar tatil mi Samsun Valiliği duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 08:12

Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı.

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Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Samsunda okullar tatil mi Samsun Valiliği duyurdu

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