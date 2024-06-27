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Samsun lise taban puanları 2024! Samsun Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Samsun lise taban puanları 2024 Samsun Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:25

Samsun lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Samsun lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Eğitimine liseden devam edecek adaylar için Samsun lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde yardımcı olacak. Peki Samsun'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...

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Samsun lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Samsun'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Samsun lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Samsun Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban Puanı Yüzdelik Dilim
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi /Fen Lisesi120483,5080,86
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi /Fen Lisesi120477,6611,65
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi /Fen Lisesi60474,8762,15
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi60463,7044,07
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi /Fen Lisesi150463,364,17
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150459,0554,95
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi /Fen Lisesi120453,3855,94
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60447,2166,97
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi /Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi60441,0688,11
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150440,648,2
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi /Fen Lisesi120438,7768,52
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150429,71810,11
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi60429,60710,13
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi /Fen Lisesi120424,42711,02
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi60414,95212,67
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30414,74712,7
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi /Fen Lisesi120410,51513,42
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik AlanıAnadolu Teknik Programı30407,24514,02
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120400,4815,22
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150400,09415,3
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30397,8915,7
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90397,28115,81
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi /Fen Lisesi120391,78116,83
Samsun / Atakum / Omü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30386,61117,82
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi /Fen Lisesi120385,69118
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30356,73624,12
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60346,19126,62
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30341,22427,85
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90336,59429,04
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30317,46434,28
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30312,78335,67
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30308,14937,08
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60305,87437,79
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60295,04441,38
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30285,67944,58
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40284,38544,97
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60273,35949,16
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30251,24658,86
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60248,80560,12
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30248,68160,19
Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30244,91662,15
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60225,2673,85
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40217,12878,99
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30217,00779,07
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi24210,16783,3
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30208,79484,15
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30208,53284,31
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30203,40487,48
Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri AlanıAnadolu Teknik Programı30195,48492,52
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30190,19494,45
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60165,83599,57
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