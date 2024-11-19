Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Gazeteci-yazar, şair Salim Taşçı hayatı ve eserleri

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Salim Taşçı vefat haberi ile sevenlerini üzdü. Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazıları olan Salim Taşçı gazeteciliğe öğrencilik yıllarında başlamıştı. Son dönemlerde ise Ankara'da emlak sektöründe tanınan isimler arasında yer alıyordu. Peki, Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Salım Taşçı hayatı ve biyografisi...

SALİM TAŞÇI KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babası olan Gazeteci-yazar, şair Salim Taşçı 1945, Sorgun / Yozgat doğumludur. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullanmıştır. Sorgun’da başladığı ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazete­ciliğe başladı. Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. 1981 yılında San­cak adlı gazeteyi çıkardı. Taşcı, uzun yıllar boyunca Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar kaleme aldı. Ardından Ankara'da emlakçılık yapmaya başladı. Hakan Kral adıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryosu sinemaya aktarıldı. “Allı Gelin”, “Eşkiya’nın Oğlu”, “Şehirde Kan Vardı”, “Vukuat Yok” ve “Perişan Gız” gibi hikâyeleri de filme alındı.