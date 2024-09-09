Salim Güran kimdir? Narin Güran soruşturmasında adı geçen Salim Güran hakkında bilgiler

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Salim Güran, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktadır. Son dönemde, yeğeni Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olayda dikkatleri üzerine çekti. 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu güne dair yürütülen soruşturma kapsamında Salim Güran gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, Salim Güran'ın aracında yapılan DNA incelemeleri, Narin'in kıyafetlerindeki DNA ile eşleşti. Şu anda soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.​