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Salim Güran kimdir? Narin Güran soruşturmasında adı geçen Salim Güran hakkında bilgiler

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#Salim#Salim Güran#Salim Güran Kimdir
Salim Güran kimdir Narin Güran soruşturmasında adı geçen Salim Güran hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 15:56

Diyarbakır'da kaybolan ve tam 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın cansız bedeninin ardından tüm dikkatler olayın faillerine çevrildi. Köyü abluka altına alan güvenlik güçleri, en küçük delili bile es geçmemek üzere çalışmalarını sürdürürken, amca Salim Güran'ın aracından çıkan deliller, soruşturmaya yeni bir boyut kazandırmıştı. Peki, Salim Güran kimdir? İşte, Narin Güran soruşturmasında adı geçen Salim Güran hakkında bilgiler

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Salim Güran, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktadır. Son dönemde, yeğeni Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili olayda dikkatleri üzerine çekti. 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu güne dair yürütülen soruşturma kapsamında Salim Güran gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, Salim Güran'ın aracında yapılan DNA incelemeleri, Narin'in kıyafetlerindeki DNA ile eşleşti. Şu anda soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.​

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