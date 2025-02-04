Salih Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun CHP’ye katıldı!

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Demokrat Parti’den istifa eden Salih Uzun Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Enginyurt ile Uzun’un rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Uzun, 18 Kasım 2024'te yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Cemal Enginyurt ile beraber, Demokrat Parti'den istifa etmişti. İşte Salih Uzun hayatı ve siyasi kariyeri ile ilgili bilgiler!

SALİH UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Salih Uzun 1970 yılında Gölcük Kocaeli’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi anabilim dalında yüksek lisans yapmış, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif ittifak modelleri" başlıklı teziyle tamamlamıştır.

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1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmıştır.

31 Ekim 2009 tarihinde yapılan; Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin Demokrat Parti çatısı altında birleştiği bütünleşme kongresi sonrasında Demokrat Parti genel başkanvekili olmuştur. 2010 yılında genel başkan vekili görevini bıraktı ve Demokrat Parti GİK üyesi oldu. Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır. Ayrıca 2011 yılında Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı oldu.

1993-1997 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı Başkanı olmuştur.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerine Demokrat Parti kontenjanından girerek İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuş ve İzmir milletvekili seçilmiştir.

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Uzun, 18 Kasım 2024'te yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Cemal Enginyurt ile beraber, Demokrat Parti'den istifa etti.

2025 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.