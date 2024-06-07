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Salih Tanrıkulu kimdir? Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Salih Tanrıkulu hakkında biyografi bilgileri

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Salih Tanrıkulu kimdir Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Salih Tanrıkulu hakkında biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 11:21

Salih Tanrıkulu kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1974 doğumlu olan Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuş ve ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuş, OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil etmiştir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyeliğine atanmış ve 2017-2023 yılları arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilen Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babasıdır. Peki, Salih Tanrıkulu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına atanmıştır. Ankara Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra ABD'de yüksek lisans yapmış, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığında önemli görevlerde bulunmuştur. Peki, Salih Tanrıkulu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

 

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Ekonomi alanında yüksek lisansını ABD'deki Illinois Üniversitesinde tamamlayan Tanrıkulu, çeşitli kamu kurumlarında görev alarak kariyerine devam etmiştir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliğine atanmış ve çeşitli uluslararası görevlerde Türkiye'yi temsil etmiştir.

 

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SALİH TANRIKULU KARİYERİ

1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu hizmetine başlayan Salih Tanrıkulu, 1998 yılından itibaren Maliye Bakanlığında farklı görevlerde bulunmuştur. Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil eden Tanrıkulu, 2013-2015 yıllarında Brüksel'de Türkiye'nin Daimi Temsilciliği'nde Maliye Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2017-2023 yılları arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

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